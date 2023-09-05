В Україні збільшили прогноз урожаю зернових та олійних до 80,5 мільйона тонн

Українська зернова асоціація збільшила оцінку цьогорічного потенційного врожаю зернових та олійних в Україні на 3,7 млн т - до 80,5 млн т.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що збільшення прогнозу цьогорічного врожаю викликане сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур, аніж очікувалося, хоча засіяно менші порівняно з минулим роком площі (майже на 2 млн га).

УЗА покращила свою оцінку врожаю пшениці - з 20,2 до 22 млн т (у 2022 році було 20,2 млн т, а в 2021-му - рекордні 33 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2023/2024 МР може сягнути близько 16 млн т з огляду на перехідні залишки на початку сезону обсягом 4,4 млн т.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 році теж зросла - з 5,2 до 5,8 млн т (у 2021 році - 10,1 млн т, у 2022-му - 5,8 млн т). Потенційний експорт у 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 3 млн т.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні покращилися з 26,9 до 28 млн т (у 2021 році - 37,6 млн т, 2022-му - 27,3 млн т), при цьому експорт може скласти близько 22 млн т.

Цьогорічний врожай соняшнику очікується на рівні 13,9 млн т (у 2021 році - 16,9 млн т, 2022-му - 11,1 млн т), а потенційний експорт може становити 0,5 млн т. Переробка соняшнику на олію може сягнути 13,2 млн т.

Врожай ріпаку в 2023 році експерти асоціації оцінюють в 4,1 млн т, при цьому експорт у 2023/2024 МР очікується на рівні 4 млн т. Урожай сої очікується на рівні 4,8 млн т, а потенційний експорт 2023/2024 МР може сягнути 3,3 млн т.

Загалом, за оцінками УЗА, експорт зернових та олійних з України в новому сезоні 2023/2024 років потенційно може скласти майже 49 млн т. У минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023 року), за оцінкою асоціації, експорт сягнув 58 млн т.

В УЗА наголошують, що таких обсягів експорту в новому сезоні можна досягти, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення і здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й дунайського шляху.

При цьому експерти зауважують, що у разі неможливості експорту продукції українські фермери можуть переорієнтувати своє виробництво і відмовитися від вирощування зерна. Це ще більше поглибить кризу на світовому продовольчому ринку в середньостроковій перспективі.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня цього року УЗА збільшила прогноз врожаю зернових та олійних в Україні на 7,8 млн т - до 76,8 млн т.