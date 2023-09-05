Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні збільшили прогноз урожаю зернових та олійних до 80,5 мільйона тонн

09:16 05.09.2023 |

Новини АПК

 

Українська зернова асоціація збільшила оцінку цьогорічного потенційного врожаю зернових та олійних в Україні на 3,7 млн т - до 80,5 млн т.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що збільшення прогнозу цьогорічного врожаю викликане сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур, аніж очікувалося, хоча засіяно менші порівняно з минулим роком площі (майже на 2 млн га).

УЗА покращила свою оцінку врожаю пшениці - з 20,2 до 22 млн т (у 2022 році було 20,2 млн т, а в 2021-му - рекордні 33 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2023/2024 МР може сягнути близько 16 млн т з огляду на перехідні залишки на початку сезону обсягом 4,4 млн т.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 році теж зросла - з 5,2 до 5,8 млн т (у 2021 році - 10,1 млн т, у 2022-му - 5,8 млн т). Потенційний експорт у 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 3 млн т.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні покращилися з 26,9 до 28 млн т (у 2021 році - 37,6 млн т, 2022-му - 27,3 млн т), при цьому експорт може скласти близько 22 млн т.

Цьогорічний врожай соняшнику очікується на рівні 13,9 млн т (у 2021 році - 16,9 млн т, 2022-му - 11,1 млн т), а потенційний експорт може становити 0,5 млн т. Переробка соняшнику на олію може сягнути 13,2 млн т.

Врожай ріпаку в 2023 році експерти асоціації оцінюють в 4,1 млн т, при цьому експорт у 2023/2024 МР очікується на рівні 4 млн т. Урожай сої очікується на рівні 4,8 млн т, а потенційний експорт 2023/2024 МР може сягнути 3,3 млн т.

Загалом, за оцінками УЗА, експорт зернових та олійних з України в новому сезоні 2023/2024 років потенційно може скласти майже 49 млн т. У минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023 року), за оцінкою асоціації, експорт сягнув 58 млн т.

В УЗА наголошують, що таких обсягів експорту в новому сезоні можна досягти, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення і здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й дунайського шляху.

При цьому експерти зауважують, що у разі неможливості експорту продукції українські фермери можуть переорієнтувати своє виробництво і відмовитися від вирощування зерна. Це ще більше поглибить кризу на світовому продовольчому ринку в середньостроковій перспективі.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня цього року УЗА збільшила прогноз врожаю зернових та олійних в Україні на 7,8 млн т - до 76,8 млн т.
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2527
  0,2450
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1224  0,10 0,27 37,8979  0,11 0,30
EUR 40,1990  0,15 0,37 41,2300  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес