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Ердоган не переконав Путіна повернутись до «зернової угоди»
17:45 04.09.2023 |
Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
Про це глава Кремля сказав на спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі, повідомляє "Європейська правда".
Для повернення Росії до "зернової угоди" Путін вимагає виконання поставлених раніше вимог.
"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", - сказав російський президент.
Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.
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