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АНАЛІТИКА

Ердоган не переконав Путіна повернутись до «зернової угоди»

 

Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Про це глава Кремля сказав на спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі, повідомляє "Європейська правда".

Для повернення Росії до "зернової угоди" Путін вимагає виконання поставлених раніше вимог.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", - сказав російський президент.

Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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