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Україна планує цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна

16:34 04.09.2023 |

Новини АПК

 

В Україні планують цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна, повідомила пресслужба Міністерства економіки і торгівлі України.

Відповідну рекомендацію було озвучено на засіданні міжвідомчої робочої групи (МРГ) з дерегуляції минулої п'ятниці.

Згідно з повідомленням, цифровізувати рекомендується ще низку процедур, серед яких - сертифікація фітосанітарної експертизи, унаслідок чого сертифікат зможуть видавати треті особи, наприклад, авторизовані лабораторії або ветеринарні лікарі, а Державна податкова служба (ДПС) здійснюватиме контроль безпосередньо над ними.

Також для фітосанітарного або ветеринарного огляду на митниці (для імпорту) розглядається можливість застосування системи ризиків. Тобто, якщо раніше у підприємця не виявляли порушень, його перевірятимуть рідше.

Рекомендується також цифровізувати отримання експлуатаційного дозволу (виробництво та зберігання харчових продуктів). Ця процедура складатиметься з двох етапів - онлайн-перевірка та інспектування.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у 2022 році ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 року №398, спрямовану на створення максимально безпечних умов під час здійснення фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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