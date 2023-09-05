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Україна планує цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна
16:34 04.09.2023 |
В Україні планують цифровізувати реєстрацію бізнесу з переробки та зберігання зерна, повідомила пресслужба Міністерства економіки і торгівлі України.
Відповідну рекомендацію було озвучено на засіданні міжвідомчої робочої групи (МРГ) з дерегуляції минулої п'ятниці.
Згідно з повідомленням, цифровізувати рекомендується ще низку процедур, серед яких - сертифікація фітосанітарної експертизи, унаслідок чого сертифікат зможуть видавати треті особи, наприклад, авторизовані лабораторії або ветеринарні лікарі, а Державна податкова служба (ДПС) здійснюватиме контроль безпосередньо над ними.
Також для фітосанітарного або ветеринарного огляду на митниці (для імпорту) розглядається можливість застосування системи ризиків. Тобто, якщо раніше у підприємця не виявляли порушень, його перевірятимуть рідше.
Рекомендується також цифровізувати отримання експлуатаційного дозволу (виробництво та зберігання харчових продуктів). Ця процедура складатиметься з двох етапів - онлайн-перевірка та інспектування.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у 2022 році ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 року №398, спрямовану на створення максимально безпечних умов під час здійснення фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану".
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