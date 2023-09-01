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З українського порту ще два судна вийшли тимчасовим коридором до Босфору
15:17 01.09.2023 |
З порту «Південний» вийшли балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови), які рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Фейсбуці.
Зазначається, що судна перевозять 56 тис. т чавуну та 172 тис. т залізорудного концентрату.
Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту "Південний" до повномасштабного вторгнення. Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY - з 16 лютого 2022 року.
У міністерстві нагадують, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.
Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.
Як повідомлялося, згідно із навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6, тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.
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