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В Україні вже зібрали понад 33 мільйони тонн зернових та олійних
15:11 01.09.2023 |
В Україні станом на 1 вересня 2023 року зібрано понад 33 млн т нового врожаю, у тому числі: 29,184 млн т зернових та понад 4 млн т олійних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,642 млн га при врожайності 43,9 ц/га.
Станом на 1 вересня аграрії вже намолотили: 22,142 млн т пшениці зі 4,688 млн га (врожайність - 47,2 ц/га), 5,809 млн т ячменю зі 1,498 млн га (врожайність - 38,8 ц/га) та 385,7 тис. т гороху зі 154 тис. га (врожайність - 25 ц/га).
Гречки намолочено 27,7 тис т зі 19,8 тис. га (врожайність - 14 ц/га). Проса намолочено 34,1 тис т зі 16,7 тис га (врожайність - 20,4 ц/га).Інших зернових та зернобобових культур намолочено 785,4 тис т зі 265,3 тис. га.
Найбільший намолот на Одещині - 3,2 млн т. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 64,5 ц/га.
Сільгосптоваровиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Донеччини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини приступили до збирання гречки та проса, Одещини, Тернопільщини та Херсонщини - проса.
Аграрії 17 областей закінчили збирання ріпаку, зокрема вже намолочено 3,997 млн т насіння зі 1,393 млн га (врожайність - 28,7 ц/га). Крім цього, вже намолочено 49,4 тис т насіння соняшнику (врожайність - 19,3 ц/га), збір проведено на площі 25,6 тис га. Сої намолочено 30,6 тис т (врожайність - 27,3 ц/га), площа збору становить 11,2 тис га.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що українські аграрії у 2023 році зберуть до 76,7 млн т зернових та олійних культур.
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