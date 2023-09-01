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АНАЛІТИКА

«Укралізниця» з 1 вересня підвищила вартість перевезень зерновозами та напівпричепами

12:06 01.09.2023 |

Новини АПК

 

АТ "Укрзалізниця" з 1 вересня підвищила вартість перевезень власними піввагонами, зерновозами і вагонами для транспортування борошна, повідомила філія компанії "Центр транспортної логістики".

Згідно з його повідомленням, ставка плати за використання піввагонів тепер становить 1500 грн/добу проти 1400 грн/добу в липні. На 100 грн подорожчає використання зерновозів - до 500 грн проти 400 грн у липні.

Як повідомлялося, з 1 липня 2023 року "Укрзалізниця" знизила ставку оренди власних вагонів-зерновозів і вагонів для перевезення борошна умовного типу 972 у 12 разів - із 3,65 тис. грн/добу до 300 грн/добу (без ПДВ).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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