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Зеленський підписав закон про оренду державних земель
13:44 31.08.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки".
Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №7588 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 30 серпня.
Закон передбачає перетворення державних комерційних підприємств, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею не менше 100 га, в товариства з обмеженою відповідальністю із наступною передачею їм відповідних земельних ділянок у оренду під 12% від нормативної грошової оцінки замість 1%.
Також ці землі можуть бути здані в суборенду через аукціони на платформі "Prozorro.Продажі". Такі операції будуть відкритими публічними і виграватиме той, хто запропонує найвищу ціну за лот.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, сьогодні рівень ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності залишається незадовільним.
Зокрема, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі), однак питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції у 2020 році становила лише 3,3%.
"Таким чином, сільськогосподарське землекористування підприємств державного сектору економіки принаймні у 2,3 рази менш ефективне, ніж мало б бути при наявних площах використовуваних земель та виходячи із середнього рівня виручки по галузі", - вказують автори законопроєкта.
Крім того, державні підприємства використовують земельні ділянки на праві постійного користування землею, що дозволяє мінімізувати плату за землю та суттєво зменшує можливі надходження до місцевих бюджетів.
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