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АНАЛІТИКА

Дунайські порти за два тижні відвантажили 1,75 мільйона тонн агропродукції

19:43 30.08.2023 |

Новини АПК

 

Порти Дунайського кластера 1-15 серпня 2023 року відвантажили 1,75 млн тонн агропродукції.

Про це в Телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.

«Порти Дунайського кластеру за перші 15 днів серпня поточного року відвантажили 1 млн 750 тис. тонн агропродукції, а у липні - понад 2 млн тонн», - йдеться в повідомленні.

Кіпер повідомив, що у регіональному розрізі Одещина зайняла 4-те місце з часткою у загальному обсязі експорту товарів у 5,6%.

«У товарній структурі експорту найбільший обсяг склали: зернові культури (52,8%), жири та олії тваринного або рослинного походження (15,6%), готові харчові продукти (5,1%)», - додав Кіпер.

Також голова ОВА зазначив, що у січні-червні 2023 року підприємства Одещини здійснювали торговельні операції з партнерами зі 166 країн світу. Експорт товарів склав понад $1 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, Дунайська комісія готова втілювати нові політичні домовленості щодо збільшення обсягів українських товарів до порту Констанци різними шляхами та полегшити інтеграцію України в річкову інфраструктурну мережу.
 

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