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АНАЛІТИКА

Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України

19:37 30.08.2023 |

Новини АПК

Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України

 

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) підписало меморандум із портами Південної Луїзіани та Нового Орлеану (США) про співпрацю в напрямках технічного планування, розвитку, будівництва, адміністрування, експлуатації та обслуговування портової інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ у Фейсбуці.

Зазначається, що у межах меморандуму узгоджена співпраця з Одеським морським портом (ОФ ДП «АМПУ»).

"Сполучені Штати та Україна, будучи двома провідними світовими експортерами зерна, пишаються своєю роллю у забезпеченні світу продовольством. Цей меморандум закріплює підтримку українського народу в захисті своєї свободи і створює альянс з нашими українськими партнерами, який зосереджується на нашій спільній місії - обслуговувати клієнтів по всьому світу і створювати економічне процвітання для наших громад", - підкреслив генеральний директор порту Південної Луїзіани Пол Метьюз.

Як повідомлялося, росіяни систематично обстрілюють українську портову інфраструктуру. Після припинення дії "зернової угоди" у липні 2023 року, ворог здійснив низку атак на порти Одещини та Дунайські морські порти. За даними Всеукраїнської аграрної ради, внаслідок цих атак було знищено близько 270 тис. т зерна.
 

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