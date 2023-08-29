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АНАЛІТИКА

У дунайських та Одеському портах внаслідок обстрілів знищені 270 тисяч тонн зерна - експерт

16:29 29.08.2023 |

Новини АПК

 

У дунайських та Одеському морських портах знищено близько 270 тисяч т зерна внаслідок російських обстрілів.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Після припинення "зернової ініціативи" було більше 8 атак по (портовій - авт.) інфраструктурі Одеси та Дунаю, що призвело до втрат близько 270 тис. т зерна, яке було законтрактоване та мало йти на зовнішні ринки", - сказав він.

Марчук зазначив, що через дунайські морські порти Україна може експортувати до 2 млн т агропродукції щомісяця. При цьому, потенційно потужність портів можна збільшити до 3 млн т на місяць.

Як повідомляв Укрінформ, дія угоди про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яку уклали Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина у липні 2022 року, завершилася 18 липня 2023 року. Аналогічну угоду уклали ООН, Туреччина та Росія.

Російська сторона 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН свої заперечення проти продовження "зернової угоди" та де-факто припинила її дію.
 

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