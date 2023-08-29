Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Керівником Державної продовольчо-зернової корпорації призначено одного з топ-менеджерів «Кернела»

14:41 29.08.2023 |

Новини АПК

 

Головою Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Кабінет Міністрів призначив Дмитра Гапчича, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд призначив нового голову Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Ним став Дмитро Гапчич", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Гапчич закінчив Полтавський державний аграрний коледж управління та права, а також Харківський державний економічний університет. Кандидат економічних наук. Працював у центрі "Автоінформ", агрохолдингу "Кернел". З 2012 року очолював "Цукровий союз "Укррос" (дочірній актив агрохолдингу "Кернел").

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, включно з майже 2,5 млн тонн за рік сумарних потужностей із перевалки зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

В умовах воєнного вторгнення РФ функціонують 38 із 53 філій (72%) ДПЗКУ, з них 28 підрозділів здатні зберігати с/г культури, дев'ять - переробляти їх і виробляти готову продукцію.

Більшість працюючих підрозділів корпорації можуть забезпечувати відвантаження зернових і автомобільним, і залізничним транспортом. Логістичні центри держкорпорації здатні вивозити на зберігання зернові з потенційно н
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5160
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4887  0,18 0,49 38,3013  0,19 0,48
EUR 40,6306  0,22 0,53 41,7081  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес