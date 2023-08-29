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Керівником Державної продовольчо-зернової корпорації призначено одного з топ-менеджерів «Кернела»
14:41 29.08.2023 |
Головою Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Кабінет Міністрів призначив Дмитра Гапчича, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Уряд призначив нового голову Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Ним став Дмитро Гапчич", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Гапчич закінчив Полтавський державний аграрний коледж управління та права, а також Харківський державний економічний університет. Кандидат економічних наук. Працював у центрі "Автоінформ", агрохолдингу "Кернел". З 2012 року очолював "Цукровий союз "Укррос" (дочірній актив агрохолдингу "Кернел").
ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, включно з майже 2,5 млн тонн за рік сумарних потужностей із перевалки зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.
В умовах воєнного вторгнення РФ функціонують 38 із 53 філій (72%) ДПЗКУ, з них 28 підрозділів здатні зберігати с/г культури, дев'ять - переробляти їх і виробляти готову продукцію.
Більшість працюючих підрозділів корпорації можуть забезпечувати відвантаження зернових і автомобільним, і залізничним транспортом. Логістичні центри держкорпорації здатні вивозити на зберігання зернові з потенційно н
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