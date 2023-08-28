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Кабмін спростив ввезення в Україну незареєстрованих сортів рослин для наукових цілей
17:39 28.08.2023 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову №917 "Про затвердження порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням".
Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, постановою виконуються євроінтеграційні зобов'язання України про надання можливості підприємцям використовувати невелику кількість насіння і садивного матеріалу незареєстрованих сортів для наукових цілей або селекційної роботи.
Згідно з постановою, встановлюється відповідна процедура видачі або відмови, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням.
Також затверджується форма заяви про видачу підтвердження та ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення, селекційних, дослідних робіт і їх експонування.
Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу здійснюється Держпродспоживслужбою.
Попередню постанову №691 від 2016 року, якою врегульовувався порядок видачі Держспоживслужбою підтверджень на ввезення та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу Кабінет міністрів визнав такою, що втратила чинність.
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