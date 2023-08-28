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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Індія обмежує експорт рису, що може призвести до зростання цін на світовому ринку
14:24 28.08.2023 |
Індія, як найбільший експортер рису, запровадила додаткові обмеження на його постачання для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки. Це, ймовірно, призведе до подальшого скорочення світових поставок рису.
Про це повідомляє Bloomberg.
Уряд Індії ввів 20% експортне мито на відварений рис з негайним вступом в силу, через що ціни на рис в Азії різко зросли. Крім того, було обмежено близько 80% продажів рису за кордоном.
Зазначається, що цього місяця ціни на рис в Азії злетіли до найвищого рівня майже за 15 років і можуть зрости ще більше, що призведе до збільшення витрат для імпортерів, таких як Філіппіни та деякі африканські країни.
Нещодавні протекціоністські заходи Індії відповідають її агресивним зусиллям, спрямованим на зниження місцевих цін на продовольство напередодні виборів.
За словами президента асоціації експортерів рису Крішна Рао, завдяки цьому кроку внутрішні ціни знизяться, і це допоможе індійському уряду контролювати продовольчу інфляцію
"Рис є основним продуктом харчування приблизно для половини населення світу. Обмеження Індії відбуваються в той час, коли ціни на продукти харчування все ще залишаються високими через війну Росії в Україні, а нестабільна погода в усьому світі загрожує поставкам зернових та олійних культур", йдеться в повідомленні.
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