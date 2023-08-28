Фінансові новини
- |
- 28.08.23
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сполучені Штати бачать альтернативні маршрути для експорту українського зерна - ЗМІ
09:08 28.08.2023 |
Сполучені Штати бачать «життєздатні» маршрути для експорту українського зерна, тож протягом наступних місяців можливе повернення до показників довоєнного періоду.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Думаю, існують життєздатні маршрути через територіальні води й сухопутні шляхи України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні довоєнних показників», - сказав керівник офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн.
Росія 17 липня вийшла з "зернової угоди", за якою зобов'язувалася не перешкоджати експорту українського зерна, і погрожує розглядати всі цивільні судна як потенційні військові цілі. Після виходу з угоди вона неодноразово обстрілювала українські порти й зерносховища.
Україна натомість оголосила про створення гуманітарного коридору вздовж західного узбережжя моря біля Румунії та Болгарії. Судно під прапором Гонконгу, що застрягло в Одеському порту від моменту повномасштабного вторгнення, пройшло цей маршрут минулого тижня без обстрілу.
Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради
|Літні куртки замість зимових. Проти кого націлений новий скандал у Міноборони
|Скандальна закупівля курток для ЗСУ: Одним із власників турецької компанії був племінник нардепа від «Слуги народу», – ЗМІ
|Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сполучені Штати бачать альтернативні маршрути для експорту українського зерна - ЗМІ
|Клуб експертів та Максим Уракін проаналізували макроекономічні показники України та світу в першому півріччі
|Чернишов прокоментував чутки про можливість забрати хімічний бізнес Фірташа
|Облгази Фірташа перейдуть в управління держави до кінця року, - «Нафтогаз»
|Друге із заблокованих через війну суден досягло територіальних вод Румунії
|Нафта трохи падає на тлі глобальних економічних проблем
Бізнес
|Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що очікує, що бум штучного інтелекту триватиме до наступного року
|Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць
|Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль
|Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження
|Росія намагається заглушити Starlink в Україні, але безуспішно, - Пентагон
|Маск оголосив чергові зміни на платформі X
|Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ