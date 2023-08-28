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АНАЛІТИКА

Сполучені Штати бачать альтернативні маршрути для експорту українського зерна - ЗМІ

09:08 28.08.2023 |

Новини АПК

 

Сполучені Штати бачать «життєздатні» маршрути для експорту українського зерна, тож протягом наступних місяців можливе повернення до показників довоєнного періоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Думаю, існують життєздатні маршрути через територіальні води й сухопутні шляхи України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні довоєнних показників», - сказав керівник офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн.

Росія 17 липня вийшла з "зернової угоди", за якою зобов'язувалася не перешкоджати експорту українського зерна, і погрожує розглядати всі цивільні судна як потенційні військові цілі. Після виходу з угоди вона неодноразово обстрілювала українські порти й зерносховища.

Україна натомість оголосила про створення гуманітарного коридору вздовж західного узбережжя моря біля Румунії та Болгарії. Судно під прапором Гонконгу, що застрягло в Одеському порту від моменту повномасштабного вторгнення, пройшло цей маршрут минулого тижня без обстрілу.

Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї.
Ключові теги: США
 

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