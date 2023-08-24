Пшениці для експорту в України у 2023/2024 МР буде не менше, ніж у минулому сезоні - Мінагрополітики

Незважаючи на скорочення на 20% виробничих площ, на яких вирощують сільгоспкультури, через окупацію низки областей, сприятливі погодні умови дадуть змогу аграріям зібрати й експортувати пшениці у 2023/2024 маркетинговому році (МР) не менше, ніж у минулому сезоні, повідомив в ефірі марафону "Єдині новини" міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Перехідні залишки врожаю сільгоспкультур у 2023 році приблизно вп'ятеро менші, ніж у сезоні-2022, коли станом на середину літа в країні перебувало 27 млн тонн агропродукції. У середньому сільське господарство з моменту, коли нормально запрацював "зерновий коридор", приносило (до держбюджету - ІФ-У) приблизно USD2 млрд щомісяця", - сказав він.

Оцінюючи перспективи врожаю-2023, міністр зазначив, що поточного сезону під сільгоспкультури відведено на 20% менше виробничих площ, ніж довоєнного 2021 року, за рахунок площ на Донбасі, Запоріжжі та на півдні країни, які наразі перебувають під окупацією. Він також уточнив, що під час осінньої посівної кампанії 2022 року було посіяно озимих культур на 25% менше, ніж 2021 року.

"Завдяки погоді ми отримали на цих площах суттєво більший урожай. Була не різка зима, не було різких перепадів температури, було достатньо вологості, що і стало причиною збільшення врожаю. Аграріям було складно - вони економили на насінні, гербіцидах, добривах. Але один фактор компенсував інший", - пояснив Сольський.

Говорячи про врожай ярих культур у поточному сезоні, міністр наголосив, що сукупність природно-кліматичних чинників, зокрема вологе літо та середні температури, позначилися на якості зерна, яка буде гіршою, ніж минулого сезону.

"У нас менше продовольчої пшениці, більше фуражної. Але це стандартна ситуація для України, коли сезон залежить насамперед від погодних умов", - розповів глава аграрного відомства.

За його інформацією, у тоннажі пшениці для експорту в України у 2023/2024 МР буде не менше, ніж минулого сезону.

Оцінюючи готовність аграрного бізнесу до осінньо-зимового періоду, Сольський нагадав, що з початку війни в Україні діє багато донорських програм, частина яких діяла через Мінагрополітики. Тому забезпеченість, зокрема генераторами, у рази вища, ніж на початку зими минулого року.

Головним викликом для бізнесу в осінньо-зимовому періоді, на думку міністра, стане газ. Позитивним фактором була його невисока вартість протягом 2022/2023 МР, яка була в декілька разів нижчою, ніж до війни. Однак в останні декілька тижнів ціна підвищилася, що позначиться на роботі елеваторів, пояснив Сольський. Однак і цей фактор, на його думку, залежатиме від погоди та майстерності підприємців.

"Коли ми говоримо про зернові, то потреба в газі (для агросектору - ІФ-У) залежатиме від умов, за яких збиратиметься кукурудза. Буде волога осінь, чи ні", - зазначив міністр і додав, що нині багато аграріїв активно авансують і викуповують газ.

Він констатував, що дотацій на газ для бізнесу немає, оскільки в пріоритеті забезпечення ним населення. Однак ситуація стане зрозумілішою наприкінці жовтня - на початку листопада, і аграрний ринок до неї готується.