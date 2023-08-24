Українські борошномели все частіше повідомляють про низьку якість пшениці нового врожаю

Більшість переробників при спілкуванні з експертами ІА «АПК-Інформ» зауважили, що переважно надходять пропозиції зернової з низьким вмістом білка - до 11%, незначна частина - на рівні 11-12% і лише поодинокі пропозиції зернової з вмістом білка на рівні 13%. Деякі переробники прогнозують, що в окремих регіонах країни сумарна частка пшениці 2 і 3 класу в п.р. не перевищить 10% від загального виробництва.

Ситуація, що склалася з якістю пшениці, надає суттєву підтримку цінам. За даними ІА «АПК-Інформ», поточного тижня більшість українських борошномелів продовжували поступово підвищувати закупівельні ціни на продовольчу пшеницю. Так, станом на 23 серпня ціни попиту на пшеницю 2 і 3 класу фіксуються найчастіше в межах 5700-6700 грн/т і 5500-6500 грн/т СРТ відповідно, що вище показників кінця минулого тижня на 100-200 грн/т, проте більшість покупців підвищували найчастіше мінімальні і наближені до них ціни.

Зі свого боку аграрії продовжують стримувати продаж якісної зернової, що надає додаткову підтримку цінам.