Індія вперше за сім років заборонить експорт цукру

Індія заборонить місцевим компаніям експортувати цукор із жовтня 2023 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в індійському уряді.

Востаннє Індія забороняла експорт цукру сім років тому. Припинення постачання з Індії призведе до підвищення світових цін на цукор, прогнозують в агентстві.

Заборона експорту пов'язана з очікуваним дефіцитом цукру через посуху. Відсутність дощів у західному штаті Махараштра та південному штаті Карнатака, на які припадає більша частина загального виробництва цукру в Індії, призвела до втрати 50% урожаю.

Місцеві ціни на цукор уже підскочили до найвищого рівня майже за два роки, що спонукало уряд дозволити заводам продати на внутрішньому ринку додатково 200 000 тонн у серпні.

"Наша основна мета - задовольнити місцеві потреби в цукрі та виробляти етанол із надлишків цукрової тростини. На наступний сезон у нас не буде достатньо цукру, щоб виділити експортні квоти", - цитує агентство джерело в уряді.

Індія дозволила заводам експортувати лише 6,1 млн тонн цукру протягом поточного сезону (до 30 вересня). Минулого сезону було дозволено продати рекордні 11,1 млн тонн.

У 2016 році Індія запровадила 20% податку на експорт цукру, щоб обмежити його продаж за кордон.

Очікується, що виробництво цукру в Індії скоротиться на 3,3% - до 31,7 млн тонн у наступному сезоні 2023/2024.