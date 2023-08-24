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АНАЛІТИКА

Індія вперше за сім років заборонить експорт цукру

Індія вперше за сім років заборонить експорт цукру

 

Індія заборонить місцевим компаніям експортувати цукор із жовтня 2023 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в індійському уряді.

Востаннє Індія забороняла експорт цукру сім років тому. Припинення постачання з Індії призведе до підвищення світових цін на цукор, прогнозують в агентстві.

Заборона експорту пов'язана з очікуваним дефіцитом цукру через посуху. Відсутність дощів у західному штаті Махараштра та південному штаті Карнатака, на які припадає більша частина загального виробництва цукру в Індії, призвела до втрати 50% урожаю.

Місцеві ціни на цукор уже підскочили до найвищого рівня майже за два роки, що спонукало уряд дозволити заводам продати на внутрішньому ринку додатково 200 000 тонн у серпні.

"Наша основна мета - задовольнити місцеві потреби в цукрі та виробляти етанол із надлишків цукрової тростини. На наступний сезон у нас не буде достатньо цукру, щоб виділити експортні квоти", - цитує агентство джерело в уряді.

Індія дозволила заводам експортувати лише 6,1 млн тонн цукру протягом поточного сезону (до 30 вересня). Минулого сезону було дозволено продати рекордні 11,1 млн тонн.

У 2016 році Індія запровадила 20% податку на експорт цукру, щоб обмежити його продаж за кордон.

Очікується, що виробництво цукру в Індії скоротиться на 3,3% - до 31,7 млн тонн у наступному сезоні 2023/2024.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія
 

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