Фінансові новини
- |
- 24.08.23
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія вперше за сім років заборонить експорт цукру
22:56 23.08.2023 |
Індія заборонить місцевим компаніям експортувати цукор із жовтня 2023 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в індійському уряді.
Востаннє Індія забороняла експорт цукру сім років тому. Припинення постачання з Індії призведе до підвищення світових цін на цукор, прогнозують в агентстві.
Заборона експорту пов'язана з очікуваним дефіцитом цукру через посуху. Відсутність дощів у західному штаті Махараштра та південному штаті Карнатака, на які припадає більша частина загального виробництва цукру в Індії, призвела до втрати 50% урожаю.
Місцеві ціни на цукор уже підскочили до найвищого рівня майже за два роки, що спонукало уряд дозволити заводам продати на внутрішньому ринку додатково 200 000 тонн у серпні.
"Наша основна мета - задовольнити місцеві потреби в цукрі та виробляти етанол із надлишків цукрової тростини. На наступний сезон у нас не буде достатньо цукру, щоб виділити експортні квоти", - цитує агентство джерело в уряді.
Індія дозволила заводам експортувати лише 6,1 млн тонн цукру протягом поточного сезону (до 30 вересня). Минулого сезону було дозволено продати рекордні 11,1 млн тонн.
У 2016 році Індія запровадила 20% податку на експорт цукру, щоб обмежити його продаж за кордон.
Очікується, що виробництво цукру в Індії скоротиться на 3,3% - до 31,7 млн тонн у наступному сезоні 2023/2024.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада замінила арешт на пробаційний нагляд
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада спростила митне декларування військової техніки під час перетину кордону
|Українські фахівці проведуть аналіз палива для болгарської АЕС
|Індія вперше за сім років заборонить експорт цукру
|Рада врегулювала терміни розслідування воєнних злочинів
|Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд - прем'єр
|Рада легалізувала виробництво ГМО-продуктів в Україні
Бізнес
|Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці
|Mitsubishi представила новий кросовер Xforce
|JPMorgan: біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків
|Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом
|Cadillac презентував електричний Escalade IQ із запасом ходу 724 км
|Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів
|Голова Microsoft вважає, що штучний інтелект матиме такий самий вплив на всі сфери життя людини, як свого часу інтернет