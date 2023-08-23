Рада легалізувала виробництво ГМО-продуктів в Україні

Верховна Рада на засіданні у середу, 23 серпня, ухвалила закон "Про державне регулювання генетичноінженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №5839 у другому читанні та в цілому підтримали 276 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення екологічної, генетичної, продовольчої та біологічної безпеки держави та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.

Серед іншого, законом визначаються терміни "генетично модифікований організм", "генетично модифікована продукція", "ГМ-продукція як харчовий продукт", запроваджується державна реєстрація ГМО тощо.

Водночас перед ухваленням закону у другому читанні до нього внесли поправки, якими забороняється вирощування та ввезення генетично модифікованої кукурузи, а також вирощування протягом п`яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці до нього зазначають, що "на сьогодні законодавство України у сфері поводження з ГМО є неповноцінним, відсутній комплексний та системний підхід до регулювання цієї сфери".

"Недосконале правове регулювання щодо поводження з ГМО унеможливлює здійснення ефективного державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції та створює передумови для нелегального використання незареєстрованої генетично модифікованої продукції", - йдеться у документі.

З огляду на це пропонується запровадити комплексне врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за використанням генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої продукції.

Основні положення проєкту законопроєкту передбачають:

* розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;

* удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнього природного середовища;

* запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;

* удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;

* посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.