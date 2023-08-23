Внаслідок російської атаки на порт Ізмаїл знищені 13 тисяч тонн зерна

У результаті восьмої за ліком російської атаки дронами-камікадзе на портову інфраструктуру в порту Ізмаїл знищено 13 тис. тонн зерна.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці.

За його словами, пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура агропродукція в яких призначалася для Єгипту та Румунії.

«Росія системно б'є по зернових ємностях і складах для зупинки агроекспорту», - зазначив Кубраков.

а його інформацією, лише за цю ніч на 15% було знижено експортну потужність порту Ізмаїл; а "до цього був порт Рені і 35 тис. тонн знищеного там зерна".

Сьогодні це вже восьма за ліком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії із "зернової ініціативи", заявив віцепрем'єр; загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. т зерна.

«Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру - це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі», - нагадав Кубраков.

На його переконання, не допустити ще більших руйнувань - це завдання не лише України, а й світу. Потужні системи захисту для українських портів є тим, що може зламати плани Росії.