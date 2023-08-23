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АНАЛІТИКА

РФ масовано атакувала дронами зерносховища на Одещині

 

Російські війська у ніч проти 23 серпня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є влучання у інфраструктурні об'єкти регіону, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

"Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області...На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", - повідомив чиновник.

За його даними, вдалось знищити дев'ять дронів типу "Shahed-136/131". Постраждалих серед цивільного населення немає.

Як повідомили у Повітряному командуванні "Південь", силами та засобами протиповітряної оборони вночі в Одеській області було знищено дев'ять БпЛА типу "Shahed-136/131", що атакували цивільну інфраструктуру.

Протягом останнього місяця Росія інтенсивно атакує портову інфраструктуру в Одеській області. 16 серпня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту спільно реагувати на масовані атаки РФ на українські порти впродовж останнього місяця. "Треба на це реагувати. Всім! Треба цьому протидіяти - активно, саме спільними зусиллями!" - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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