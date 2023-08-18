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Румунія сподівається транзитувати понад 60% українського зерна
22:21 18.08.2023 |
Понад 60% українського експорту зерна може йти транзитом через Румунію після зриву Росією "зернової угоди".
Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час зустрічі зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, повідомляє Reuters.
Чолаку висловив сподівання, що "понад 60% від загального обсягу українського експорту зерна піде транзитом через Румунію".
За його словами, Румунія намагається покращити свою інфраструктуру на залізничному, автомобільному, річковому та морському транспорті, а також на прикордонних переходах.
Чолаку також заявив, що Румунія, яка є одним з найбільших експортерів зерна в ЄС, "збалансує зусилля щодо збільшення транзиту українського зерна на міжнародні ринки, щоб захистити місцевих фермерів".
Водночас Денис Шмигаль повідомив у Twitter, що сторони "домовилися про посилення співпраці для надійного транзиту українських товарів". Він також заявив, що Київ та Бухарест планують "відкривати нові пункти пропуску на кордоні".
Раніше повідомлялося, що Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 мільйонів тонн щомісяця.
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