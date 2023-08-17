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Профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про оподаткування оренди с/г земель держпідприємств
14:36 17.08.2023 |
Комітет з фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт №7587 про внесення змін до Податкового кодексу щодо збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за земельні ділянки.
Як повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету в четвер.
Згідно з пояснювальною запискою, мета законопроєкту: встановлення правил оподаткування земельних ділянок, які передано в оренду господарським товариствам, утвореним шляхом перетворення держпідприємства в порядку переоформлення права постійного користування.
Законопроєктом пропонується встановити розмір орендної плати для земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких проведено, що передані в оренду акціонерним товариствам (АТ) та товариствам з обмеженою відповідальністю (ТОВ), 100% акцій (часток) у статутному капіталі яких належать державі, утвореним у результаті перетворення держпідприємств, у постійному користуванні яких перебували сільгоспугіддя площею не менш як 100 га, - у розмірі 12% від їхньої нормативної грошової оцінки.
Орендна плата для земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій (часток) у статутному капіталі яких належать державі, утвореним у результаті перетворення державних підприємств, у постійному користуванні яких перебували земельні ділянки с/г призначення державної власності площею не менш як 100 га, - у розмірі 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі.
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