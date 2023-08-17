В Україні запрацював реєстр виробників органічної продукції

В Україні запрацював Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, до реєстру вже внесли перших операторів, які отримали сертифікат, що підтверджує відповідність органічного виробництва та обігу органічної продукції вимогам законодавства.

У міністерстві нагадали, що до сьогодні виробництво органічної продукції в Україні здійснювалося відповідно до стандартів, еквівалентних стандартам ЄС та інших країн.

"Відтак, запуск Реєстру операторів означає, що відтепер полиці вітчизняних магазинів будуть наповнюватися органічною продукцією, що виробляється і сертифікується відповідно до законодавства України, та яка маркована українським державним логотипом", - зазначається у повідомленні.

Вносити виробників органічної продукції до реєстру будуть на підставі рішення органів сертифікації. На початку червня Мінагрополітики визнало першу компанію із сертифікації, яка успішно пройшов акредитацію. Це дозволило їй здійснювати сертифікацію органічного виробництва та обігу органічної продукції відповідно до вимог законодавства України.