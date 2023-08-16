7-8 вересня у Самарканді відбудеться міжнародна конференція з продовольчої безпеки.

Міжнародна конференція присвячена Всесвітньому дню продовольства, яка щорічно відзначається 16 жовтня в день утворення Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) ООН.

На форумі візьмуть участь науковці, професори, представники міжнародних організацій та провідних освітніх закладів з різних країн, які обговорять національні та міжнародні стандарти безпеки харчових продуктів, актуальні питання харчування, переробки та якості харчових продуктів, екологічну та продовольчу безпеку.

У рамках конференції також відбудеться виставка продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції Узбекистану.