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"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
7-8 вересня у Самарканді відбудеться міжнародна конференція з продовольчої безпеки
13:54 16.08.2023 |
7-8 вересня у Самарканді відбудеться міжнародна конференція з продовольчої безпеки.
Міжнародна конференція присвячена Всесвітньому дню продовольства, яка щорічно відзначається 16 жовтня в день утворення Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) ООН.
На форумі візьмуть участь науковці, професори, представники міжнародних організацій та провідних освітніх закладів з різних країн, які обговорять національні та міжнародні стандарти безпеки харчових продуктів, актуальні питання харчування, переробки та якості харчових продуктів, екологічну та продовольчу безпеку.
У рамках конференції також відбудеться виставка продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції Узбекистану.
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