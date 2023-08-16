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Ворог атакував порт на Дунаї, пошкоджені склади та зерносховища
09:58 16.08.2023 |
У ніч проти 16 серпня ворог двічі атакував портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адмінстрації Олег Кіпер у Telegram.
"Унаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - зазначив він.
За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.
Загалом над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.
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