Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ворог атакував порт на Дунаї, пошкоджені склади та зерносховища

09:58 16.08.2023 |

Новини АПК

Ворог атакував порт на Дунаї, пошкоджені склади та зерносховища

 

У ніч проти 16 серпня ворог двічі атакував портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адмінстрації Олег Кіпер у Telegram.

"Унаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - зазначив він.

За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Загалом над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9110
  0,0548
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0790  0,10 0,27 37,7514  0,13 0,34
EUR 40,6407  0,05 0,11 41,5297  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес