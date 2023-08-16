Ворог атакував порт на Дунаї, пошкоджені склади та зерносховища

У ніч проти 16 серпня ворог двічі атакував портову та зернову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждали склади та зерносховища одного з портів Дунаю.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адмінстрації Олег Кіпер у Telegram.

"Унаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - зазначив він.

За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Загалом над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.