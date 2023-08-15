Ескалація у Чорному морі викликала стрибки світових цін на пшеницю

Пшениця подешевшала на світових ринках, оскільки постачання зерна з портів Чорного моря тривало, незважаючи на зростання напруженості у ключовому експортному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Базові ф'ючерси в Чикаго торгувалися близько 6,40 доларів за бушель після падіння на 1,9% у понеділок. На вихідних Росія відкрила вогонь кораблем у спробі змусити його зупинитися для перевірки, що є продовженням бойових дій на водному шляху після того, як на початку місяця українські дрони атакували російські судна.

Незважаючи на ескалацію, Rabobank повідомляє, що експорт продовжується як з України, так і з Росії. Пшениця залишається на 19% нижчою цього року через небувалі врожаї.

Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку експорту російської пшениці до 48 млн тонн у сезоні 2023-24 років. Це означає майже чверть світової торгівлі тепер припадатиме на Росію.

Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні угоди, що дозволяла безпечний прохід суден, що експортують українське зерно та інші продукти харчування з портів Великої Одеси.