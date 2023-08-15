Україна експортувала вже понад 3,1 мільйона тонн зерна

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 14 серпня 2023 року) експортувала 3,122 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у нинішньому МР Україна вже експортувала: 1,250 млн т пшениці, 385 тис. т ячменю, 0,6 тис. т жита та 1,481 млн т кукурудзи.

Для порівняння: у 2022/2023 МР станом на 15 серпня 2022 року Україна експортувала 2,650 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 658 тис. т пшениці, 226 тис. т ячменю та 1,754 млн т кукурудзи. За вказаний період торік Україна не експортувала жито.

За перших 14 днів серпня 2023 року Україна вже експортувала 848 тис. т зернових та зернобобових (за перших 15 днів серпня торік - 948 тис. т), у тому числі: 429 тис. т пшениці (282 тис. т), 90 тис. т ячменю (76 тис. т) та 328 тис. т кукурудзи (586 тис. т).

У 2023/2024 МР Україна експортувала 14,9 тис. т борошна (у 2022/2023 МР на відповідну дату було експортовано 5,8 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.