Німецька Pfeifer & Langen купує шостий цукровий завод в Україні

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" активів ПАТ "Гнідавський цукровий завод". Про це повідомила пресслужба відомства.

Власником ТОВ "Радехівський цукор" (Рівненська область) є німецька компанія Pfeifer & Langen. Їй також належать чотири цукрові заводи на Тернопільщині - у Збаражі, Козовій, Хоросткові і Чорткові. Їхнім власником був агрохолдинг Мрія (нині - Контінентал Фармерз Груп).

Гнідавський цукровий завод - підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку, випускає продукцію під торговою маркою "Солодко". Завод може переробляти до 6 000 тонн цукрових буряків на добу. Кінцевими бенефіціарними власниками заводу вказані Ярослав Галькевич і Євген Макара.

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG - німецька сімейна компанія зі штаб-квартирою в Кельні. Понад 150 років займається виробництвом та реалізацією цукру та похідних продуктів. Третій найбільший виробник цукру в Німеччині після Südzucker та Nordzucker. Випускає продукцію під торговими марками Kölner Zucker та Diamant Zucker.