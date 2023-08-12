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АНАЛІТИКА

На Прозорро з'явилися послуги з експорту зернових

23:22 11.08.2023 |

Новини АПК

 

В електронній системі публічних закупівель Prozorro з'явилися послуги з експорту зернових.

Зокрема, такі послуги виставило на торги Українське Дунайське пароплавство, повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, більша частина флоту УДП працює за довгостроковими контрактами, але частково присутня і на спотовому ринку.

"Наразі на споті панує турбулентність. Умови й ціни в різних судновласників відрізняються. УДП дотримується принципів відкритості та прозорості, тому за певних умов використовує Prozorro як інструмент визначення об'єктивної ринкової ставки фрахту. На волатильному ринку це індикатор для формування цін", - зазначили в компанії.

Пояснюється, що кожен лот - це баржа, яка у складі каравану доставляється до порту Констанца (Румунія). Крім того, лоти сформовані саме так, щоб підвищити рівень конкуренції та забезпечити доступ до фрахту якомога більшій кількості аграріїв.

На торги представлено ще не законтрактований фрахт на жовтень.

Аукціони заплановано на 18 серпня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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