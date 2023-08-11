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100 000 гектарів: Кабмін передав Фонду держмайна землі Академії аграрних наук

16:07 11.08.2023 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна 25 державних підприємств, якими раніше управляла Національна академія аграрних наук (НААН).

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 11 серпня, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Після цього загальна площа державних сільськогосподарських земель, які знаходяться в управлінні Фонду держмайна, збільшиться до 370 тис. га.

"Після вступу в дію нещодавно ухваленого закону щодо запуску прозорої оренди державних сільгоспземель, ФДМУ планує виставити їх на відкриті аукціони на "Prozorro.Продажі". Перші аукціони мають відбутися в 2024 році", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Кабінет міністрів передав до сфери управління ФДМУ держпідприємства "Нові технології дорожнього будівництва", "Український метановий центр" тощо.

Також уряд визначив ФДМУ уповноваженим органом управління, що здійснює контроль за діяльністю державного об'єднання матеріально-технічних ресурсів "Укрпостачпреса", Української державної корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд", Української кооперативно-державної корпорації з агропромислового будівництва "Украгропромбуд".

Крім того, очікується передача в управління Фонду держмайна АТ "Національний фонд інвестицій".

Як повідомлялося, цього тижня НАБУ затримало народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька та двох його спільників на гарячому при отриманні першої частини коштів у сумі $85 тис. від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель.

За даними слідства, за ці гроші нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Загалом нардеп вимагав передати йому "винагороду" у загальному розмірі $221 тис. - з розрахунку $130 за 1 га державної землі.

З грудня 2022 року Анатолій Гунько очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, створення якої він же і ініціював.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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