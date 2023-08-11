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USAID АГРО надасть гранти до 57 млн грн для проєктів вітамінізації українського борошна
13:24 11.08.2023 |
Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО оголосила про старт грантової програми із загальним бюджетом до 57 млн грн для співфінансування в Україні 15 проєктів вітамінізації борошна.
Про це повідомляється на сторінці програми в фейсбук.
Мета проєктів - зробити українську продукцію конкурентною і затребуваною на нових міжнародних ринках, розширити асортимент і збільшити обсяги переробки.
"Фортифікація (збагачення) борошна вітамінами та мікроелементами для покращення здоров'я населення у світі вже стало звичною практикою, яка впроваджена у понад 80 країнах. Міжнародні організації висловлюються за користь вітамінізованого борошна та закуповують його для гуманітарних програм, зокрема, і для забезпечення продуктами харчування країн Африки та Азії", - йдеться в повідомленні.
"В умовах війни та обмеженого експорту, низьких цін на зерно виробництво вітамінізованого борошна сприятиме вдосконаленню каналів і ринків збуту, розширить доступ мікро-, малих і середніх сільськогосподарських підприємств - виробників зерна до борошномельних підприємств і налагодженню довгострокового співробітництва", - зазначають в USAID.
Загалом, програма USAID АГРО готова співфінансувати 15 проєктів.
Охочі взяти участь у грантовій програмі мають до 21 серпня зареєструватися для участі в передзаявочному онлайн-семінарі, який відбудеться 22 серпня. Кінцевий термін подання заявок (технічна пропозиція, бюджет і супровідні документи) - 17 вересня.
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