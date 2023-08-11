USAID АГРО надасть гранти до 57 млн грн для проєктів вітамінізації українського борошна

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО оголосила про старт грантової програми із загальним бюджетом до 57 млн грн для співфінансування в Україні 15 проєктів вітамінізації борошна.

Про це повідомляється на сторінці програми в фейсбук.

Мета проєктів - зробити українську продукцію конкурентною і затребуваною на нових міжнародних ринках, розширити асортимент і збільшити обсяги переробки.

"Фортифікація (збагачення) борошна вітамінами та мікроелементами для покращення здоров'я населення у світі вже стало звичною практикою, яка впроваджена у понад 80 країнах. Міжнародні організації висловлюються за користь вітамінізованого борошна та закуповують його для гуманітарних програм, зокрема, і для забезпечення продуктами харчування країн Африки та Азії", - йдеться в повідомленні.

"В умовах війни та обмеженого експорту, низьких цін на зерно виробництво вітамінізованого борошна сприятиме вдосконаленню каналів і ринків збуту, розширить доступ мікро-, малих і середніх сільськогосподарських підприємств - виробників зерна до борошномельних підприємств і налагодженню довгострокового співробітництва", - зазначають в USAID.

Загалом, програма USAID АГРО готова співфінансувати 15 проєктів.

Охочі взяти участь у грантовій програмі мають до 21 серпня зареєструватися для участі в передзаявочному онлайн-семінарі, який відбудеться 22 серпня. Кінцевий термін подання заявок (технічна пропозиція, бюджет і супровідні документи) - 17 вересня.