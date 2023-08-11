Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні вже зібрали майже 23 мільйона тонн зерна нового врожаю

13:19 11.08.2023 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 11 серпня 2023 року зібрано 22,961 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі 5,292 млн га при врожайності 43,7 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що аграрії вже намолотили: 17,698 млн т пшениці зі 3,83 млн га (врожайність - 46,2 ц/га), 4,901 млн тонн ячменю зі 1,263 млн га (врожайність - 38,8 ц/га) та 361,2 тис. тонн гороху зі 146,6 тис. га (врожайність - 24,6 ц/га).

Проса намолочено 0,2 тис. тонн зі 0,3 тис. га (врожайність - 6,9 ц/га). Гречки намолочено 0,1 тис. тонн зі 0,08 тис. га (врожайність - 11,3 ц/га).

Найбільший намолот на Одещині - 3,2 млн тонн, аграрії цього регіону вже завершили збір ранніх зернових та бобових культур. Лідерами зі збирання зернових також є господарники Запоріжжя, вони обмолотили 90% площ. Аграрії 13 областей закінчили збирання гороху.

Дніпропетровщина та Херсонщина розпочали збирання проса. На Дніпропетровщині також триває збір гречки.

У всіх областях продовжується збирання ріпаку, який обмолочено на площі понад 1,315 млн га, намолочено понад 3,702 млн тонн насіння при урожайності 28,1 ц/га. Станом на 11 серпня 7 областей завершили збирання ріпаку.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що українські аграрії у 2023 році зберуть до 76,7 млн тонн зернових та олійних культур.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9446  0,01 0,03 37,5939  0,03 0,08
EUR 40,7389  0,07 0,16 41,5989  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес