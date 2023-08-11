В Україні вже зібрали майже 23 мільйона тонн зерна нового врожаю

В Україні станом на 11 серпня 2023 року зібрано 22,961 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі 5,292 млн га при врожайності 43,7 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що аграрії вже намолотили: 17,698 млн т пшениці зі 3,83 млн га (врожайність - 46,2 ц/га), 4,901 млн тонн ячменю зі 1,263 млн га (врожайність - 38,8 ц/га) та 361,2 тис. тонн гороху зі 146,6 тис. га (врожайність - 24,6 ц/га).

Проса намолочено 0,2 тис. тонн зі 0,3 тис. га (врожайність - 6,9 ц/га). Гречки намолочено 0,1 тис. тонн зі 0,08 тис. га (врожайність - 11,3 ц/га).

Найбільший намолот на Одещині - 3,2 млн тонн, аграрії цього регіону вже завершили збір ранніх зернових та бобових культур. Лідерами зі збирання зернових також є господарники Запоріжжя, вони обмолотили 90% площ. Аграрії 13 областей закінчили збирання гороху.

Дніпропетровщина та Херсонщина розпочали збирання проса. На Дніпропетровщині також триває збір гречки.

У всіх областях продовжується збирання ріпаку, який обмолочено на площі понад 1,315 млн га, намолочено понад 3,702 млн тонн насіння при урожайності 28,1 ц/га. Станом на 11 серпня 7 областей завершили збирання ріпаку.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що українські аграрії у 2023 році зберуть до 76,7 млн тонн зернових та олійних культур.