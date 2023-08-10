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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики підвищило прогноз урожаю зернових та олійних до 76,7 млн тонн

15:37 10.08.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики і продовольства України оновило прогноз щодо валового виробництва зернових і олійних культур. Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних, повідомила пресслужба міністерства.

"На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн, що було на 13% менше щодо показника 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз було підвищено до 68 млн тонн, що було на 7% менше за показник 2022 року. Наразі, завдяки сприятливим погодним умовам, є всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивний бік до 76,7 млн тонн, що на 5% більше за показник 2022 року", - зазначається на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, незважаючи на те, що загальна площа посівних ярих та озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, та становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га), що дає змогу значно збільшити обсяги виробництва врожаю.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, 2023 року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці - 20,9 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн і кукурудзи - 28,1 млн тонн.

Валове виробництво олійних культур, за прогнозами міністерства, сягне 20,3 млн тонн, зокрема, соняшнику - 12 млн тонн, ріпаку - 4 млн тонн, соєвих бобів - 4,2 млн тонн.

Аграрії цього року зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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