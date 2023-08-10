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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики впровадило супутниковий моніторинг господарств, які отримали державні гранти на розвиток садів і теплиць

13:35 10.08.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України створило портал супутникового моніторингу господарств, які отримали державну грантову підтримку в рамках програми "єРобота" на закладання садів і будівництво теплиць.

"Портал дає змогу за допомогою супутникових даних бачити саму ділянку, на якій заявлено розвиток тепличного господарства чи саду, чи насправді на ній розвивається заявлене виробництво. Позначено також назву господарства, скільки грантових коштів воно отримало, площу ділянки, кількість сезонних і постійних працівників та інше", - процитувала пресслужба міністерства заступника міністра агрополітики з питань цифрового розвитку Дениса Башлика.

Новий портал є інструментом для прозорого моніторингу використання державних коштів і перевірки господарств на дотримання грантових зобов'язань. На нього можна потрапити через розділ "Онлайн моніторинг садів та теплиць" на головній сторінці офіційного сайту міністерства. Для зручності пошук поділяється на підрозділи: сади й теплиці; господарства; земельні ділянки.

На порталі також міститься інформація про те, як можна отримати грант, статистичні дані.

Заступник міністра пообіцяв, що портал постійно наповнюватиметься і знімками, і даними щодо кожного господарства, які дадуть змогу відстежувати, як воно розвивається.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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