Україна експортувала вже понад 2,7 мільйона тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 9 серпня 2023 року) експортувала 2,762 млн т зернових та зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 1,076 млн т пшениці, 349 тис. т ячменю, 0,5 тис. т жита та 1,331 млн т кукурудзи.

Для порівняння у 2022/2023 МР станом на 12 серпня 2022 року Україна експортувала 2,339 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 589 тис. т пшениці, 202 тис. т ячменю та 1,537 млн т кукурудзи. За вказаний період торік Україна не експортувала жито.

За перші 9 днів серпня 2023 року Україна вже експортувала 488 тис. т зернових та зернобобових (за перші 12 днів серпня торік - 726 тис. т), у тому числі: 255 тис. т пшениці (228 тис. т), 54 тис. т ячменю (60 тис. т) та 178 тис. т кукурудзи (435 тис. т).

У 2023/2024 МР Україна експортувала 12,9 тис. т борошна (у 2022/2023 МР було експортовано 5,4 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.