Фінансові новини
- |
- 09.08.23
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна експортувала вже понад 2,7 мільйона тонн зернових та зернобобових
17:31 09.08.2023 |
Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 9 серпня 2023 року) експортувала 2,762 млн т зернових та зернобобових.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 1,076 млн т пшениці, 349 тис. т ячменю, 0,5 тис. т жита та 1,331 млн т кукурудзи.
Для порівняння у 2022/2023 МР станом на 12 серпня 2022 року Україна експортувала 2,339 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 589 тис. т пшениці, 202 тис. т ячменю та 1,537 млн т кукурудзи. За вказаний період торік Україна не експортувала жито.
За перші 9 днів серпня 2023 року Україна вже експортувала 488 тис. т зернових та зернобобових (за перші 12 днів серпня торік - 726 тис. т), у тому числі: 255 тис. т пшениці (228 тис. т), 54 тис. т ячменю (60 тис. т) та 178 тис. т кукурудзи (435 тис. т).
У 2023/2024 МР Україна експортувала 12,9 тис. т борошна (у 2022/2023 МР було експортовано 5,4 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ТОП-НОВИНИ
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
|Рада забрала мандат у нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Холодова
|Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело
|Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Україна експортувала вже понад 2,7 мільйона тонн зернових та зернобобових
|Рада спростила ведення діяльності для малих виборників вина
|З 2024 року адміністрування ЄСВ хочуть передати Пенсійному фонду
|Рада ухвалила новий закон про державні резерви
|Рада розширила пільги для бізнесу у непрацюючому законі про «інвестнянь»
|Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні – Держстат
Бізнес
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів
|Android-смартфони навчаться сканувати QR-коди здалеку
|Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження