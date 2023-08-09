Рада спростила ведення діяльності для малих виборників вина

Верховна Рада України на засідання 9 серпня у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції" (№9030).

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі.

"Парламент підтримав законопроєкт N9030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції стану у другому читанні", - написав він.

Гетманцев зазначив, що законопроєкт розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної галузі.

Документ знімає необґрунтовані адміністративні бар'єри для діяльності суб'єктів господарювання, що займаються виробництвом вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових. Крім цього, законопроєкт створює сприятливі умови для розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні.

За словами Гетманцева, ініціатива допоможе створити економічні стимули для розвитку малого виноробства і збільшити кількості малих виробництв виноробної продукції, а також забезпечить відкриття нових виробництв та створення нових робочих місць і підвищення зайнятості, а також збільшення бюджетних надходжень.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України на засіданні 9 серпня ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про виноград та продукти виноградарства" (№9139). Законопроєкт розроблено з метою приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства.