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АНАЛІТИКА

Експерти прогнозують цьогоріч дефіцит високопротеїнової пшениці

23:27 08.08.2023 |

Новини АПК

 

Обсяг фуражного зерна може становити до 60% урожаю цього сезону через вплив погодних умов на якість зібраних зернових.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради, передає Укрінформ.

«Україна зібрала 12, 5 млн тонн пшениці з рекордними показниками врожайності. Проте ключовою проблемою нового врожаю стала його низька якість: через погодні умови зерно має низький вміст білка», - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, обсяг фуражного зерна може становити цьогоріч 60% нового врожаю. У минулі роки цей показник знаходився на рівні 30%, а решту, 70% - складало продовольче зерно.

Аналітики прогнозують, що обмежена пропозиція високопротеїнової пшениці впливатиме на ціноутворення. За їхніми оцінками, спред між фуражом і високобілковою пшеницею вже становить $15-18 за тону, а в подальшому різниця може перевищити $20.

До того ж аналогічна ситуація із якістю зерна спостерігається і у більшості країн-експортерів - Франції, Німеччини, РФ тощо. Відтак, поточний сезон буде проблемним з пропозицією продовольчого зерна в усьому світі.

Як повідомлялося, станом на 7 серпня 2023 року в Україні вже намолочено 18 млн т зерна нового врожаю, що становить близько 16-17% від прогнозованого врожаю зернових та олійних культур.
 

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