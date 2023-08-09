Фінансові новини
- |
- 09.08.23
- |
- 07:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експерти прогнозують цьогоріч дефіцит високопротеїнової пшениці
23:27 08.08.2023 |
Обсяг фуражного зерна може становити до 60% урожаю цього сезону через вплив погодних умов на якість зібраних зернових.
Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради, передає Укрінформ.
«Україна зібрала 12, 5 млн тонн пшениці з рекордними показниками врожайності. Проте ключовою проблемою нового врожаю стала його низька якість: через погодні умови зерно має низький вміст білка», - йдеться в повідомленні.
За даними експертів, обсяг фуражного зерна може становити цьогоріч 60% нового врожаю. У минулі роки цей показник знаходився на рівні 30%, а решту, 70% - складало продовольче зерно.
Аналітики прогнозують, що обмежена пропозиція високопротеїнової пшениці впливатиме на ціноутворення. За їхніми оцінками, спред між фуражом і високобілковою пшеницею вже становить $15-18 за тону, а в подальшому різниця може перевищити $20.
До того ж аналогічна ситуація із якістю зерна спостерігається і у більшості країн-експортерів - Франції, Німеччини, РФ тощо. Відтак, поточний сезон буде проблемним з пропозицією продовольчого зерна в усьому світі.
Як повідомлялося, станом на 7 серпня 2023 року в Україні вже намолочено 18 млн т зерна нового врожаю, що становить близько 16-17% від прогнозованого врожаю зернових та олійних культур.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
ТОП-НОВИНИ
|Нардепа від Слуги народу спіймали на одержанні хабаря — ЗМІ
|Олігархи, партії та вибори. Чому «слуги народу» обнулили ідею-фікс Зеленського
|Німеччина розширює державні гарантії для інвестицій в Україну
|У США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|До 4000 євро без бізнес-плану: підприємцям пропонують гранти від ЄС та Німеччини
|Експерти прогнозують цьогоріч дефіцит високопротеїнової пшениці
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда
|Україна за 7 міс. знизила випуск металопродукції в середньому на 30%
|Україна за 7 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 53,6%, поступово знижуючи відставання
|Вартість оренди квартир у Києві в серпні зросла на 10%, у Львові не змінилася - bird
|Середня ціна на первинному ринку житла Києва знизилася на 4% у першому півріччі 2023 р. - дослідження
Бізнес
|Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження
|Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу
|AMD створить спеціальний ШІ-чип для Китаю з метою дотримання експортного контролю
|nubia Red Magic 8S Pro Magic 8S Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 2 LV очікувано став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu