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Кабмін дозволив рейдову перевалку зернових вантажів із двох дунайських портів у гирлі Бистре
12:54 07.08.2023 |
Кабінет Міністрів установив місця розташування якірних стоянок біля дунайського гирла Бистре для організації рейдового перевантаження зернових вантажів із морських портів Усть-Дунайськ (Вилкове) та Ізмаїл на судна типу "панамакс".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, таке рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю. Відповідні зміни внесено до меж акваторії морського порту Усть-Дунайськ, затверджених постановою №1274 ще 7 жовтня 2009 року.
Визначення географічних координат місць для зазначеного рейдового перевантаження діятиме впродовж періоду воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення або скасування. Саме рішення з координатами поки що не опубліковано.
Як повідомлялося, Українська зернова асоціація протягом весни-літа 2023 року зверталася до уряду України з проханням сформувати рейдові перевалки усім морським портам дунайського регіону та надати річці Дунай статус внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.
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