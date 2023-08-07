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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив рейдову перевалку зернових вантажів із двох дунайських портів у гирлі Бистре

12:54 07.08.2023 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів установив місця розташування якірних стоянок біля дунайського гирла Бистре для організації рейдового перевантаження зернових вантажів із морських портів Усть-Дунайськ (Вилкове) та Ізмаїл на судна типу "панамакс".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, таке рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю. Відповідні зміни внесено до меж акваторії морського порту Усть-Дунайськ, затверджених постановою №1274 ще 7 жовтня 2009 року.

Визначення географічних координат місць для зазначеного рейдового перевантаження діятиме впродовж періоду воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення або скасування. Саме рішення з координатами поки що не опубліковано.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація протягом весни-літа 2023 року зверталася до уряду України з проханням сформувати рейдові перевалки усім морським портам дунайського регіону та надати річці Дунай статус внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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