Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У дунайських портах за тиждень кількість суден скоротилася у 2,5-4,8 разів

12:25 07.08.2023 |

Новини АПК

 

Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, скоротилася до 48 у понеділок, проти 120 минулого тижня. Очікується прибуття 22 суден.

Кількість суден у порту "Рені" в понеділок скоротилася до 12 проти 58 минулого тижня. Очікується прибуття ще дев'яти суден.

Кількість суден у порту "Ізмаїл" скорочується з четверга, у п'ятницю в порту було 113 суден, очікувалося прибуття 21 судна. У неділю кількість суден впала до 99 і ще 25 суден очікувалися на прибуття.

У порту "Рені" в четвер перебували 52 судна і очікувалося 12. У неділю - 33 і очікувалося 11.

Порти Великої Одеси після припинення "зернової ініціативи" роботу не відновили.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської нічної атаки в ніч на середу на морський порт "Ізмаїл" та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства" знищено 40 тис. тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль.

Також було пошкоджено або зруйновано близько 10 житлових будинків, 15 квартир, будівлі готелю та офісу "Українського Дунайського пароплавства", навчальний заклад.

Після атаки в ніч на середу два судна, що прямували в порт "Ізмаїл" під завантаження, відмовилися швартуватися.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0024
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8781  0,03 0,07 37,5187  0,05 0,13
EUR 40,6442  0,05 0,12 41,5323  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес