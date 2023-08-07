У дунайських портах за тиждень кількість суден скоротилася у 2,5-4,8 разів

Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, скоротилася до 48 у понеділок, проти 120 минулого тижня. Очікується прибуття 22 суден.

Кількість суден у порту "Рені" в понеділок скоротилася до 12 проти 58 минулого тижня. Очікується прибуття ще дев'яти суден.

Кількість суден у порту "Ізмаїл" скорочується з четверга, у п'ятницю в порту було 113 суден, очікувалося прибуття 21 судна. У неділю кількість суден впала до 99 і ще 25 суден очікувалися на прибуття.

У порту "Рені" в четвер перебували 52 судна і очікувалося 12. У неділю - 33 і очікувалося 11.

Порти Великої Одеси після припинення "зернової ініціативи" роботу не відновили.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської нічної атаки в ніч на середу на морський порт "Ізмаїл" та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства" знищено 40 тис. тонн зерна, на яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль.

Також було пошкоджено або зруйновано близько 10 житлових будинків, 15 квартир, будівлі готелю та офісу "Українського Дунайського пароплавства", навчальний заклад.

Після атаки в ніч на середу два судна, що прямували в порт "Ізмаїл" під завантаження, відмовилися швартуватися.