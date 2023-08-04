Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін передбачив виплати за втрачений урожай овочів на городах через підрив Каховської ГЕС - Шмигаль

16:47 04.08.2023 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів України передбачив виплати за втрачений урожай овочів через підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в розмірі 3,3 тис. грн за кожну сотку земельної ділянки приватного городу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На порядку денному на сьогодні є рішення про виплати людям у Херсонській і Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Унаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило і люди втратили свої городи та врожай. Допомагатимемо. Передбачаємо виплати в розмірі 3 300 грн за втрачений урожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, максимальна сума допомоги за втрачений урожай становитиме до 100 тис. грн.

Отже, для цих потреб уряд виділяє Херсонській і Миколаївській областям 271 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0024
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9057  0,02 0,05 37,5679  0,05 0,13
EUR 40,5968  0,01 0,03 41,5161  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес