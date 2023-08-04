Ціни на пшеницю зросли після атаки безпілотника на порт у Новоросійську, але до кінця тижня вони все одно знизяться - аналітики

Ф'ючерси на пшеницю на світових ринках зросли після того, як російська влада закрила порт Новоросійськ для морського руху після атаки безпілотника, повідомив Bloomberg.

"Під час торгів в Азії ціни зросли на 2,6%, скоротивши тижневу втрату. Каспійський трубопровідний консорціум оголосив, що завантаження нафти на пришвартовані танкери триває, а інфраструктура КТК не була пошкоджена. Танкери буде відведено після зняття заборони (на переміщення суден в акваторії Новоросійська - ІФ-У). Порт також використовують для відвантаження зерна, добрив і вугілля", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що ф'ючерси на пшеницю стають дедалі нестабільнішими після того, як РФ атакувала українські морські та річкові порти після її виходу з Чорноморської зернової угоди 17 липня.

Водночас РФ постачає на світові ринки рекордні обсяги пшениці, нарощуючи обсяги постачань. Навіть попри зростання цін на пшеницю в п'ятницю, цього тижня вони були майже на 10% нижчими за раніше встановлені, а в четвер були найнижчими майже за два місяці.

За інформацією аналітиків "АПК-Інформ", за результатами торгів 3 серпня на біржі СВОТ котирування пшениці становили $230,4 (-$4,8) за тонну.

Вони вважають причиною такого "цінового просідання" почастішання опадів у США і стриманий попит на американську пшеницю на тлі блокування Росією експорту зерна Чорним морем, що позначається на зниженні цін.

Українські аналітики також фіксують зростання котирувань пшениці на СВОТ на перших торгах 4 серпня на 2%, що зумовлено інформацією про обстріли військово-морської бази поблизу чорноморського порту Новоросійськ.

І зарубіжні, і вітчизняні аналітики сходяться на думці, що за підсумками поточного тижня пшеничні ф'ючерси все одно подешевшають.