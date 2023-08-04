Світові ціни на продовольство в липні зросли на 1,3% через подорожчання рослинної олії - ФАО

Світові ціни на продовольство, що знижувалися в травні та червні, в липні порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,3%, повідомляється в черговому огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство в липні 2023 року становив 123,9 пункту, що на 1,3% більше, ніж у червні. Однак він залишається на 11,8% нижчим за значення за липень минулого року. Відновлення індексу в липні було зумовлене значним зростанням цін на рослинні олії, частково це зростання було нівельоване значним зниженням цін на цукор, а також невеликим зниженням цін на зерно, молочні продукти та м'ясо, пояснюють експерти ФАО.

Індекс цін на зерно в липні знизився на 0,5% порівняно з червнем і на 14,5% - у річному вираженні. "Невелике зниження цього місяця пов'язане з падінням світових цін на фуражне зерно на 4,8% порівняно з червнем. Світові ціни на кукурудзу продовжили падіння через збільшення сезонних поставок на тлі тривалого збору врожаю в Аргентині та Бразилії і потенційно більш високого, ніж спочатку очікувалося, виробництва в США", - йдеться в огляді.

Світові ціни на пшеницю зросли на 1,6%, що стало першим місячним підвищенням за 9 місяців. Це зростання у ФАО пов'язують, головним чином, з виходом РФ із зернової угоди. Рис у липні подорожчав на 2,8%, це найвищий показник з вересня 2011 року. Це стало наслідком зростання цін у сегменті ринку індики.

Індекс цін на рослинну олію в липні порівняно з червнем зріс на 12,1%, що стало першим підвищенням після семи місяців послідовного зниження. Таке помітне зростання в липні було зумовлене підвищенням світових котирувань на соняшникову, пальмову, соєву і рапсову олії, пояснюють експерти. Зокрема, світові ціни на соняшникову олію зросли більш ніж на 15% у місячному вираженні.

Серед причин зростання експерти називають "відновлення невизначеності, пов'язаної з експортними поставками з Чорноморського регіону", а також "стримані перспективи зростання вироблення пальмової олії в основних країнах-виробниках, побоювання щодо перспектив виробництва соєвих бобів у США і ріпаку в Канаді". Зростання світових котирувань на сиру нафту також підтримало ціни на рослинну олію, йдеться в огляді.

Індекс цін на молочні продукти в липні знизився на 0,4% порівняно з червнем і на 20,6% - у річному вираженні. Загальне здешевлення було спричинене зниженням котирувань на сухе знежирене молоко та вершкове масло. Водночас ціни на сухе незбиране молоко трохи зросли, здебільшого під впливом валютних коливань. Ціни на сир після п'яти місяців різкого зниження трохи відновилися.

Індекс цін на м'ясо минулого місяця знизився на 0,3% порівняно з червнем і на 5,1% - порівняно з липнем минулого року. Так, ціни на м'ясо птиці знизилися через збільшення поставок з боку провідних експортерів, незважаючи на збереження наслідків спалахів пташиного грипу в основних регіонах-виробниках. Водночас свинина продовжила подорожчання шостий місяць поспіль на тлі обмежених поставок із Західної Європи та США в поєднанні з високим сезонним попитом.

Індекс цін на цукор у липні зменшився на 3,9%, що є другим щомісячним зниженням поспіль. Але в річному вираженні ціни залишаються на 29,6% вищими. На зниження цін вплинули "прогрес у збиранні врожаю цукрової тростини в Бразилії та зволоження ґрунту в більшості районів Індії", а також "млявий імпортний попит з боку Індонезії та Китаю, найбільших у світі імпортерів цукру".

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.