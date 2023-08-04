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АНАЛІТИКА

Українські аграрії зібрали понад 16 мільйонів тонн зерна нового врожаю

12:11 04.08.2023 |

Новини АПК

 

Аграрії всіх областей України вже намолотили 16,57 млн тонн зерна нового урожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що збір ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 3,78 млн га при врожайності 44 ц/га. Зокрема, намолочено:

* пшениці - 12,5 млн тонн на 2,69 млн га (врожайність - 46,4 ц/га),
* ячменю - 3,75 млн тонн на 939 тис. га, (врожайність - 40 ц/га),
* гороху - 306,4 тис. тонн на 125,3 тис. га (врожайність - 24,5 ц/га).

Лідерами зі збору зерна залишаються аграрії Миколаївщини, вони обмолотили 82% площ, найбільший намолот на Одещині - понад 2 млн тонн.

При цьому аграрії дев'яти областей вже закінчили збирання гороху, а сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини приступили до збирання гречки.

Крім того, продовжується збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 1,18 млн га, намолочено 3,3 млн тонн насіння при урожайності 28,1 ц/га.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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