Фінансові новини
- |
- 04.08.23
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії зібрали понад 16 мільйонів тонн зерна нового врожаю
12:11 04.08.2023 |
Аграрії всіх областей України вже намолотили 16,57 млн тонн зерна нового урожаю.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що збір ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 3,78 млн га при врожайності 44 ц/га. Зокрема, намолочено:
* пшениці - 12,5 млн тонн на 2,69 млн га (врожайність - 46,4 ц/га),
* ячменю - 3,75 млн тонн на 939 тис. га, (врожайність - 40 ц/га),
* гороху - 306,4 тис. тонн на 125,3 тис. га (врожайність - 24,5 ц/га).
Лідерами зі збору зерна залишаються аграрії Миколаївщини, вони обмолотили 82% площ, найбільший намолот на Одещині - понад 2 млн тонн.
При цьому аграрії дев'яти областей вже закінчили збирання гороху, а сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини приступили до збирання гречки.
Крім того, продовжується збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 1,18 млн га, намолочено 3,3 млн тонн насіння при урожайності 28,1 ц/га.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За програмою «єВідновлення» погоджено виплату допомоги на 463 млн грн
|Українські аграрії зібрали понад 16 мільйонів тонн зерна нового врожаю
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.08.23
|«Укренерго» впродовж тижня фіксує зростання споживання електроенергії
|За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков
|АРМА разірвала договір з «Нафтогазом» на управління АЗС Glusco
Бізнес
|Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3