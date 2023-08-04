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Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі
23:02 03.08.2023 |
Навіть якщо Європейська комісія не продовжить обмежувальних заходів на ввезення українських зернових до Польщі після 15 вересня, Польща закриє кордон, і деякі з прифронтових країн зроблять те саме, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс в інтерв'ю виданню pap.
"Навіть якщо Європейська комісія вирішить цього не робити, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Вважаю, деякі з п'яти прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а для турботи про добробут фермерів", - наводить його слова Міністерство сільського господарства Польщі у твіттері.
Телюс також зазначив, що кілька тверджень з України були "недоречними, але не спірними". "Ми будемо твердо обстоювати інтереси фермерів. Ми хочемо і допомагаємо Україні, але благополуччя польських фермерів є нашим пріоритетом", - наголосив польський міністр.
Як повідомлялося, на переговорах аграрних міністрів Польщі та України Роберта Телюса і Миколи Сольського 2 серпня було звірено обсяги транзиту українських сільгосптоварів через територію Польщі. За інформацією польської сторони, транзит українського зерна у лютому 2023 року становив 114 тис. тонн, а в червні - 260 тис. тонн. У Польщі зазначають, що це є аргументом у продовженні заборони на експорт пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику до п'яти прифронтових країн - Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії.
Телюс запропонував заходи щодо полегшення транзиту українських зернових до морських портів різних країн ЄС. Українська сторона найближчим часом також має представити проєкт детальних рішень.
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