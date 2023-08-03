Польщі запропонували спростити транзит зерна з України до портів Балтії. Вона не проти

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький позитивно оцінює ідею перенесення інспекції української агропродукції з польсько-українського кордону до портів Балтійського моря. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Delfi.

Якщо вона буде реалізована, можливості Литви та інших країн Балтії щодо експорту зерна значно зростуть, наголосив Науседа.

"Ми повинні зробити все, щоб альтернативне постачання зерна через територію Польщі до портів країн Балтії було максимально злагодженим та ефективним", - заявив президент Литви.

Науседа розповів, що польський прем'єр позитивно відреагував на пропозицію перенести всі численні перевірки (фітосанітарні, санітарні, ветеринарні) з українсько-польського кордону до портів країн Балтії.

"Думаю, що тепер наші міністерства мають працювати з польськими органами влади, щоб продовжити цю розмову та спробувати реалізувати зміни якнайшвидше", - додав він.

Перспектива використання далеко розташованих від України портів розглядалася торік. Улітку 2023 року в очікуванні нового врожаю представники уряду провели переговори з Європейським Союзом та попросили компенсувати транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також адріатичні - Хорватії, Словенії та Італії.

Минулого тижня Українська зернова асоціація звернулася до Єврокомісії із пропозицією створити альтернативні маршрути експорту зерна з України через європейські порти з подальшим відвантаженням до третіх країн.