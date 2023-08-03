Румунія до суботи хоче розмитнити до 30 суден, що очікують на в'їзд із українських портів на Дунаї

Румунія заявила у четвер, що протягом наступних двох днів розмитнить до 30 суден, які очікують на в'їзд в країну з українських портів на річці Дунай, що свідчить про те, що торгівля не зупинилася попри напад Росії на головний річковий порт на півдні України.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як пише агентство, дані відстеження комерційних суден показують, що річка та її гирло переповнені суднами, які намагаються дістатися до українських портів та вийти з них.

«Ми намагаємося впоратися з цими скупченнями якнайшвидше, щоб розвантажити Дунай... Ми розмитнимо близько 30 суден за два дні, принаймні 12 сьогодні, якщо не 14, а решту - завтра», - сказав директор з навігації Румунського агентства з управління Дунаєм Флорін Узумтома.

За його словами, у травні та червні адміністрація оформила рекордно велику кількість суден, що прибули з українських внутрішніх портів - понад 477 на місяць.

«Травень і червень були піковими, і ми очікуємо, що серпень попри все також буде піковим», - сказав Узумтома.

Рух через Дунай є останнім водним маршрутом з України для експорту зерна, оскільки Росія фактично відновила свою фактичну блокаду, погрожуючи суднам у Чорному морі, пише агентство.

Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна. Росія ж уже більше двох тижнів атакує її сільськогосподарську і портову інфраструктуру після того, як відмовилася продовжити роботу зернового "коридору" Чорним морем.

До того, як РФ вийшла з угоди, на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Зерно завантажується на баржі, відправляється вниз по річці через територіальні води Румунії, члена НАТО, і далі - з румунського чорноморського порту Констанца.

Як повідомляв Укрінформ, Росія атакувала південні райони Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок атак військ РФ на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

Зазначається, що БПЛА були випущені з Азовського моря через Чорне море.

Військові з оперативного командування "Південь" додали, що ворог прицільно намагався знищити саме портову інфраструктуру на Дунаї, вдарив і по елеватору, і по зерносховищу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив атаки РФ по інфраструктурі на Дунаї на півдні України, назвавши це воєнним злочином.