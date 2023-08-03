Врожай перевищить минулорічний: УЗА покращила прогноз на 8 мільйонів тонн

Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її на 7,8 млн тонн - до 76,8 млн тонн зернових та олійних. Це майже на 3 млн тонн більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що збільшення прогнозу цьогорічного врожаю викликане сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур, аніж очікувалося, хоча засіяні площі менші у порівнянні з минулим роком на 2,2 млн га.

Експорт з України за цих умов в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 48 млн тонн. У минулому сезоні, який закінчився 30 червня 2023, за оцінкою УЗА експорт сягнув 58 млн тонн. Виручка України від експорту зернових, олійних та олії за минулий маркетинговий рік сягнула близько $20 млрд.

Оцінка врожаю пшениці в 2023 році покращилася - з 17,9 до 20,2 млн тонн (в 2022 було 20,2 млн тонн, а в 2021 - рекордні 33 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2023/2024 МР може скласти близько 15 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,3 млн тонн.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 теж зросла - з 4,4 до 5,2 млн тонн (в 2021 - 10,1 млн тонн, а в 2022 - 5,8 млн тонн), а потенційний експорт в 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 2,6 млн тонн.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні ще дещо покращилися з 24,2 до 26,9 млн тонн (в 2021 році - 37,6 млн тонн, 2022 - 27,3 млн тонн), при цьому експорт може скласти близько 22 млн тонн.

Врожай соняшнику в 2023 теж очікується вищий - оцінка зросла 12,7 до 13,9 млн тонн (в 2021 - 16,9 млн тонн, 2022 - 11,1 млн тонн), а потенційний експорт може скласти 1,1 млн тонн. Переробка соняшника на олію може сягнути 12,5 млн тонн.

Врожай ріпаку попередньо в 2023 оцінюємо в 3,9 млн тонн, при цьому експорт 2023/2024 МР очікується на рівні 3,7 млн тонн. Врожай сої очікуємо більший - оцінка зросла з 4,4 до 4,8 млн тонн, а потенційний експорт 2023/2024 МР може сягнути 3,3 млн тонн.