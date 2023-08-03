На Закарпатті з нового родовища добули першу сіль

У Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині.

Про це повідомив в Телеграмі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає Укрінформ.

«Під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області під керівництвом Президента Володимира Зеленського передав главі держави першу сіль, добуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Микита, ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.

«Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення», - додав він.

Як повідомлялося, що технічну сіль із Тереблянського соляного родовища повинні були почати видобувати ще в лютому 2023 року.

Проєкт із видобутку солі на Закарпатті має державне значення, у межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» триває розробка родовища солі.

За попередніми підрахунками, у перспективі родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі. На сьогодні потреба країни в такій солі становить до 450 тисяч тонн на сезон.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2022 року Державне підприємство «Артемсіль», розташоване у місті Соледар неподалік від Бахмута на Донеччині, зупинилося через постійні ворожі обстріли.