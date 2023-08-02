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АНАЛІТИКА

Через зупинку «зернового коридору» експорт аграрної продукції впав на третину, – УКАБ

15:52 02.08.2023 |

Новини АПК

 

У липні 2023 року Україні вдалося експортувати 3,7 млн тонн аграрної продукції, що на 29% менше, ніж у червні.

Як наголосили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", також потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і значна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.

"Такі невтішні результати експорту насамперед пояснюються зупинкою роботи "зернового коридору" 18 липня, а також його низькою активністю ще до припинення терміну дії. У липні даним каналом було експортовано лише 292 тис. тонн. Також свій негативний вплив на обсяги експорту мали обстріли Росією портової інфраструктури річкових портів Дунаю", - зазначають експерти.

Щодо структури експорту продукції в липні, то вона мала наступний вигляд:

* зернові культури: 2,3 млн тонн (кукурудза - 51%, пшениця - 36%, ячмінь - 13%). Падіння до показника минулого місяця: -40%;
* олійні культури - 330,0 тис. тонн (ріпак - 73%, соєві боби - 23% та насіння соняшнику - 3%). Зростання: +37%.
* рослинні олії - 549,4 тис. тонн (соняшникова олія - 92%, ріпакова - 4% та соєва - 4%). Зростання: +7%.
* макухи після вилучення рослинних олій - 320,7 тис. тонн (соняшникова - 91%, соєва - 9%). Падіння: -12%.

Зазначається, що найбільші падіння обсягів експорту продемонстрували ті позиції, які мають значну вагу при відносно невисокій їх вартості. Вони переважно експортувалися в межах дії Чорноморської зернової ініціативи. Зокрема, йдеться про зернові культури та макухи.

Утім, як зауважують аналітики, зростання обсягів експорту олійних культур відбувається за рахунок початку збору врожаю ріпаку і стартом його експорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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