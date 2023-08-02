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Нічна атака РФ на порт Ізмаїла призвела до стрибка цін на продовольство в світі – Reuters
14:14 02.08.2023 |
Ціни на пшеницю на Чиказький біржі в Чикаго підскочили на 6,5% після атаки Росії на порт Ізмаїл в ніч на 2 серпня.
Про це повідомляє Reuters.
"Ціни на пшеницю на Чиказький біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і зросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів", - пише агентство.
Агентство посилається на "джерело в промисловості", яке підтвердило, що в порту Ізмаїла рівень шкоди "серйозний".
Аналітики також повідомляють, що станом на 1 серпня, внаслідок зриву зернової угоди, експорт зерна з України за місяць знизився на 40%, проти червня, зазначає агентство.
Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль "збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України", пише Reuters.
Зазначається, що порт на Дунаї завдяки члену НАТО Румунії служив основним альтернативним маршрутом з України для експорту зерна з того часу, як Росія відновила фактичну блокаду чорноморських портів України в середині липня.
Але Росія невпинно атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру протягом більше двох тижнів після відмови продовжити угоду, яка зняла блокаду українських портів під час війни минулого року.
Наприкінці липня російські безпілотники завдали ударів по дунайських портах України, знищивши зерновий склад. Українські офіційні особи заявили, що Москва завдала удару по 26 портових спорудах, п'яти цивільних суднах і 180 000 тонн зерна за дев'ять днів страйків з моменту виходу з зернової угоди.
Москва заявляє, що розглядатиме кораблі, що прямують до українських морських портів, як потенційні військові цілі.
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